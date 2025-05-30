Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Детали в пятницу, 30 мая, рассказал начальник отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" капитан Алексей Крименюк.

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Какая ситуация на Харьковщине

Оккупанты пытаются прорываться с разных направлений с помощью малых групп, чтобы "нащупать" слабые места для более массивного наступления.

Значительного накопления сил и средств противника нет, масштабного наступления не ожидаем на нашем направлении. В то же время противник осуществляет пополнение своих подразделений,

– рассказал капитан.

Крименюк также рассказал о неудачных попытках россиян осуществлять штурм в минувшие недели – технику и пехоту врага уничтожили.

К тому же оккупанты активно используют мотоциклы, квадроциклы и легковые автомобили. В частности, "буханки" – для подвоза личного состава к позициям.

Мототехника эффективна при любой погоде, их тактика в том, чтобы использовать малые штурмовые группы. Ведь чем больше скопление, тем больше вероятность поражения нашими дронами,

– добавили в "Хартии".

О ситуации в регионе также рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, на севере Харьковщины россияне осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами, а основные усилия врага сосредоточены на Купянском направлении. "Все рассказы их военкоров, что они едва не начали движение в Харьков сейчас, – ложь", – отметил лейтенант.