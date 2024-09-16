Разведывая воздушное пространство, россияне могут преследовать 2 цели. О них в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты активно проводят воздушную разведку на Харьковщине

По словам Саранцева, воздушная разведка врага усилилась примерно на 40%. Оккупанты проводят ее как днем, так и ночью. Он объяснил, что противник может выполнять тем самым две цели: разведка для дальнейших ударов и планирование маршрутов.

Первая (цель – 24 Канал) – это выявление подразделений Сил обороны с последующим нанесением огневого поражения по позициям и наших Силах и средствах, и вторая – это разведка маршрутов передвижения для собственных подразделений. То есть он проводит мониторинг той или иной местности и пытается для себя составить оптимальный маршрут для перемещения как личного состава, так и техники,

– сказал Саранцев.

Он добавил, что россияне проводят разведку и в самом Волчанске. Кроме того, оккупанты пытаются искать новые маршруты проведения мероприятий баллистического обеспечения, потому что наши FPV-дроны не дают оккупантам этого делать.

Также в Волчанске оккупанты иногда пытаются привлекать технику для осуществления логистического обеспечения и для перевозки личного состава. В частности вечером 15 сентября оккупанты пытались с помощью автомобилей завезти личный состав в Волчанск, но Силы обороны вовремя ее обнаружили и частично уничтожили вместе с экипажем.