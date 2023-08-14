Украинские военные удерживают свои позиции на фронте. Британские разведчики считают, что в течение последней недели на берегах низовья Днепра в Херсонской области наблюдается оживление маломасштабных боевых действий.
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Создание новых плацдармов
Украинские войска работали над рейдами или созданием небольших плацдармов в новых местах на восточном берегу, который контролирует Россия.
Кроме этого, Украина смогла расширить плацдарм, удерживаемый возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Вероятно, некоторые из этих операций стали возможны из-за ротации российских военных.
"Обе стороны продолжают борьбу за контроль над небольшими островами в устье Днепра", – сообщают в разведке Британии.
По мнению британских разведчиков, сейчас российское командование стоит перед дилеммой: укреплять это направление или развертывать войска в районах основных контрнаступательных операций, которые происходят восточнее.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Вооруженные Силы нашего государства продолжают активно противостоять врагу в попытках атаковать украинские позиции. Так, наши военные 13 августа смогли ликвидировать вражескую группу, а вместе с ней еще и лодку. По словам Гуменюк, россияне уменьшили намного свой потенциал на этом направлении. К тому же, по ее словам, наши военные уничтожили 8 крупнокалиберных пушек и 5 минометов, из которых захватчики обстреливали правобережье Херсонской области.
- Сегодня ведутся разговоры о работе украинских защитников на левом берегу Днепра. Однако это очень вредит, и нужно доверять только тем, кто делает эту боевую работу, и слушать их. Это люди, которые действительно находятся под огнем оккупантов.
- Российские оккупанты пытаются маневрировать и прятаться за гражданскими, но все равно несут потери. Поскольку российские оккупанты нуждаются в обновлении сил на горячих направлениях – Запорожском и Восточном, то иногда перебрасывают туда своих военных именно из Херсонщины. В результате этого вражеская оборона здесь ослабляется.