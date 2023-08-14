Украинские военные удерживают свои позиции на фронте. Британские разведчики считают, что в течение последней недели на берегах низовья Днепра в Херсонской области наблюдается оживление маломасштабных боевых действий.

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Создание новых плацдармов

Украинские войска работали над рейдами или созданием небольших плацдармов в новых местах на восточном берегу, который контролирует Россия.

Кроме этого, Украина смогла расширить плацдарм, удерживаемый возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Вероятно, некоторые из этих операций стали возможны из-за ротации российских военных.

"Обе стороны продолжают борьбу за контроль над небольшими островами в устье Днепра", – сообщают в разведке Британии.

По мнению британских разведчиков, сейчас российское командование стоит перед дилеммой: укреплять это направление или развертывать войска в районах основных контрнаступательных операций, которые происходят восточнее.

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