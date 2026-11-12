Это ловушка: почему Путин заговорил о "гуманитарной миссии" в Константиновке

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, если бы Россия действительно контролировала город, ей не понадобились бы странные призывы к разминированию или привлечению иностранных репортеров. Вместо этого украинские защитники удерживают позиции в Константиновке и наносят россиянам колоссальные потери.

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Почему Путин заговорил о Константиновке?

Как подчеркнул Мусиенко, в Константиновке продолжаются тяжелые бои. Враг пытается затруднить логистику Сил обороны Украины. Также оккупанты пытаются проникнуть в город.

В руинах зданий размещают своих операторов БПЛА, которые должны помешать нашей логистике. Россияне еще рассказывали, что наступают на Дружковку, а затем уже и на Славянск – Краматорск еще с августа. Затем заявления о Константиновке начали исчезать. Стали говорить о Доброполье, а о других населенных пунктах уже не упоминали. Почему? Потому что не хотели признавать, что их наступление действительно зашло в тупик– отметил Мусиенко.

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Почему Путин заговорил о Константиновке: смотрите видео 24 Канала

Поэтому всякие инициативы Путина по поводу "гуманитарных миссий" – это ловушка. Так он хочет, чтобы под прикрытием международных наблюдателей оккупанты перегруппировали силы и улучшили собственную логистику.

Если кто-то хочет поехать в район Константиновки, то там он увидит горы тел российских военных, которых гонят на убой– отметил Мусиенко.

Добавим, что в Офисе Президента также отмечали, что россияне стремятся использовать гуманитарную паузу для ротации личного состава и завоза тяжелой техники.