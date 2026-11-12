Це пастка: чому Путін заговорив про "гуманітарну місію" в Костянтинівці

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, якби Росія справді контролювала місто, то їй би не знадобилися дивні заклики до розмінування чи залучення іноземних репортерів. Натомість українські оборонці утримують позиції в Костянтинівці та завдають росіянам колосальних втрат.

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Чому Путін заговорив про Костянтинівку?

Як наголосив Мусієнко, в Костянтинівці тривають важкі бої. Ворог намагається ускладнити логістику Сил оборони України. Також окупанти пробують інфільтруватися в місто.

У розвалинах забудов розміщують своїх операторів БпЛА, які мають завадити нашій логістиці. Росіяни ще розповідали, що лізуть на Дружківку, а потім вже й Слов'янськ – Краматорськ ще від серпня. Потім заяви довкола Костянтинівки почали зникати. Почали говорити про Добропілля, а про інші населені пункти вже не згадували. Чому? Бо не хотіли визнавати, що їх наступ реально забуксував– зазначив Мусієнко.

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Чому Путін заговорив про Костянтинівку: дивіться відео 24 Каналу

Тому всякі ініціативи Путіна щодо "гуманітарних місій" – це пастка. Так він хоче, аби під прикриттям міжнародних спостерігачів окупанти перегрупували сили та покращили власну логістику.

Якщо хтось хоче поїхати в район Костянтинівки, то там він побачить гори тіл російських військових, яких женуть на забій– зауважив Мусієнко.

Додамо, в Офісі Президента також зазначали, що росіяни прагнуть використати гуманітарну паузу для ротації особового складу та завезення важкої техніки.