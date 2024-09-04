Очевидно, что так называемые "правоохранители" отказываются хоть как-то реагировать на проблему. Движение сопротивления "Желтая лента" показали место, где отходы сливают в реку.

Смотрите также Тактика салями и "красные линии": почему на Западе запрещают Украине бить ракетами вглубь России

Экологические проблемы Луганска

Жители Артемовского района Луганска, в частности те, кто проживает вблизи русла реки Ольховка, страдают от вони и отравления воздуха. Причиной этого стали выбросы нечистот из местного мясокомбината,

– пишет "Желтая лента".

Местные жители сообщают, что из-за этих выбросов полностью испорчены их урожаи, более того – они привели к смерти рыбы. Кроме этого, из-за ужасной вони невозможно дышать – особенно ночью.

В Артемовской "прокуратуре" заявили, что эти выбросы будут продолжаться и дальше, и советуют местным "терпеть".

Где сливают отходы в Луганске: смотрите видео