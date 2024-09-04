Очевидно, що так звані "правоохоронці" відмовляються хоч якось реагувати на проблему. Рух опору "Жовта стрічка" показали місце, де ворог зливає відходи прямо у річку.

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Екологічні проблеми Луганська

Мешканці Артемівського району Луганська, зокрема ті, хто проживає поблизу русла річки Вільхівка, потерпають від смороду та отруєння повітря. Причиною цього стали викиди нечистот із місцевого м'ясокомбінату,

– пише "Жовта стрічка".

Місцеві жителі повідомляють, що через ці викиди повністю зіпсовані їхні врожаї, ба більше – вони призвели до смерті риби. Окрім цього, через жахливий сморід неможливо дихати – особливо вночі.

В Артемівській "прокуратурі" заявили, що ці викиди триватимуть і далі, і радять місцевим "терпіти"

Де зливають відходи у Луганську: дивіться відео