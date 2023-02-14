Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он уверен, что Европа сделает все для стабилизации ситуации в Молдове и не позволит деструктивным группировкам раздуть эту ситуацию.
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"Таким образом, путинская Россия пытается заставить украинские силы обороны переместить часть сил и средств на этот участок фронта и этим ослабить другие его участки" – сообщил эксперт.
Селезнев считает, что процессы, которые сейчас можно наблюдать на юге Украины, – это российское ИПСО. Враг пытается вести раздор в действиях украинских сил обороны.
С учетом определенных рисков, которые могут теоретически быть сконцентрированы на южном фланге российско-украинского фронта, говорится о вероятности морского десанта со стороны Черноморского флота России,
– добавил военный эксперт.
Россияне не в состоянии реализовать морскую операцию
Селезнев сообщил, что количественный и качественный состав российской группировки на территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики не имеет "даже призрачных возможностей" по созданию угроз для украинских сил обороны.
К тому же, Черноморский фронт не способен реализовать морскую десантную операцию, ведь имеет недостаточное количество соответствующих кораблей.
Украинские силы обороны готовы, в том числе противокорабельные ракетные комплексы класса "Нептун" и "Гарпун", которые очень ждут новых целей. Утопив флагмана российского флота крейсер "Москва", наши бойцы знают дело и готовы к новым испытаниям.
– заметил Селезнев.
Он убежден, что это понимают россияне и вряд ли они пойдут дальше информационных атак.
Селезнев о конфликтах в Молдове: смотреть видео
Внутренняя ситуация в Молдове: последнее
- Президент Молдовы сообщила, что Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове. Это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское.
- На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "взломать Молдову".
- В последнее время в Молдове наблюдается усиление сепаратизма, смена руководства, смена силового блока, которые связывают с непосредственным влиянием России. Москва и дальше попытается давить на страну из-за разных сфер влияния.