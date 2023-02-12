Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он убежден, что взаимодействие Кремля с Молдовой является критическим.
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Украинская разведка сообщила, что Россия в ближайшее время постарается провести государственный переворот в Молдове.
Россия пытается контролировать Молдову
По словам Климкина, риски для Молдовы есть, их источником может быть как Приднестровье, так и внутренняя ситуация в Молдове. Через пропаганду там Россия контролирует часть граждан, некоторых местных олигархов, а также много криминальных элементов.
Обратите внимание, что все пророссийские партии, которые там есть, на самом деле являются полукриминальными образованиями,
– добавил политик.
Климкин убежден, что Кремль пытается контролировать Молдову через поставки газа и обычный криминал. Подобное работало в Украине в 90-е годы.
Климкин о ситуации в Молдове: смотреть видео
"Россия потеряет Приднестровье"
Экс-министр иностранных дел считает, если бы не война в Украине Россия уже давно бы "перезагрузила Молдову", ведь существенная часть ее граждан считает, что их будущее связано с Россией
Россия сейчас фундаментально теряет. Она проигрывает войну, но также проиграет свою игру во всех непризнанных регионах. И она точно проиграет Приднестровье,
– подчеркнул Климкин.
Он уверен, что в Приднестровье больше не будет российского анклава, который контролирует ФСБ. Оттуда уже бегут люди, которые не хотят быть использованными Россией. Одесситы указывают, что в некоторых селах Приднестровья почти никого не осталось.
Украина и мир должны повлиять
По словам Климкина, такая ситуация позволяет Молдове наконец перезагрузиться от конфликта в Приднестровье, который истощает и их, и Украину. Он убежден, что на основе общей стратегии с Евросоюзом и Молдовой наше государство должно это остановить. Здесь ведь вопрос украинской национальной безопасности.
Но то, что в Москве попытаются поднять ставки по отношению к Молдове, также вне сомнений. Сейчас взаимодействие с Молдовой абсолютно критично,
– резюмировал Климкин.
Внутренняя ситуация в Молдове
- 10 февраля, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что подает в отставку. Президент Молдовии Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на должность премьер-министра страны. Среди его приоритетов: порядок и дисциплина, мир и новая жизнь экономики.
- Украинская разведка перехватила план России по свержению политического порядка в Молдовы. Пока неизвестно, отдала ли Москва уже приказ по этому плану.
- Владимир Зеленский, получив информацию от разведки, немедленно передал план агрессора своей коллеге президенту Молдовы Майи Санду. Впоследствии спецслужбы Молдавии подтвердили передачу такой информации Украиной.