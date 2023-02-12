Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він переконаний, що взаємодія Кремля з Молдовою є критичною.

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Українська розвідка повідомила, що Росія найближчим часом намагатиметься провести державний переворот у Молдові.

Росія намагається контролювати Молдову

За словами Клімкіна, ризики для Молдови є, їхнім джерелом може бути як Придністров'я, так і внутрішня ситуація в Молдові. Через пропаганду там Росія контролює частину громадян, деяких місцевих олігархів, а також багато кримінальних елементів.

Зверніть увагу, усі проросійські партії, які там є, насправді є напівкримінальними утвореннями,

– додав політик.

Клімкін переконаний, що Кремль намагається контролювати Молдову через постачання газу та через звичайний кримінал. Подібне працювало в Україні у 90-х роках.

Клімкін про ситуацію в Молдові: дивитись відео

"Росія втратить Придністров'я"

Ексміністр закордонних справ вважає, якби не війна в Україні, Росія уже б давно "перезавантажила Молдову", адже суттєва частина тамтешніх громадян вважає, що їхнє майбутнє пов'язане з Росією

Росія зараз фундаментально втрачає. Вона програє війну, але також програє свою гру у всіх невизнаних регіонах. І вона точно програє Придністров'я,

– наголосив Клімкін.

Він впевнений, що в Придністров'ї більше не буде російського анклаву, який контролює ФСБ. Звідти уже втікають люди, які не хочуть бути використані Росією. Одесити вказують, що в деяких селах Придністров'я уже майже нікого не залишилося.

Україна та світ мають вплинути

За словами Клімкіна, така ситуація дає можливість Молдові врешті перезавантажитись від конфлікту в Придністров'ї, який виснажує і їх, і Україну. Він переконаний, що на основі спільної стратегії з Євросоюзом та Молдовою наша держава має це зупинити. Адже тут питання української національної безпеки.

Але те, що в Москві спробують підняти ставки стосовно Молдови також немає сумніву. Зараз взаємодія з Молдовою абсолютно критична,

– резюмував Клімкін.

Внутрішня ситуація в Молдові