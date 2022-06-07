Российские кафиры уже долгое время не прекращают наносить тяжелые удары по Николаевщине. Наступать враг не собирается – в настоящее время в его планы входит только максимальное разрушение.

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Ситуация в Николаевской области опасна

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, россияне практически не прекращают обстрелы Николаева и обстрелы, поэтому всем жителям стоит позаботиться о своей безопасности. Кому раньше удалось уехать – возвращаться еще не стоит.

Мэр советовал выехать из двух районов города, в которые часто попадает "Пион". Но спрогнозировать, куда будут стрелять кафиры из своей артиллерии, невозможно. Еще две – три недели в город и область возвращаться будет опасно, ситуация обострилась,

– сказал Ким.

Он добавил, что на территории области российские снаряды уже повредили или уничтожили 3600 объектов, и это число растет ежедневно. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения российские кафиры убили 300 мирных жителей Николаевщины.

Что касается проблемы с питьевой водой, то над ее решением работают, но это длительный процесс, который может занять несколько месяцев. Сейчас в квартиры людей пустили техническую воду, а питьевую приходится доставлять и развозить.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Россияне не прекращают попыток устроить масштабные провокации и обвинить ВСУ в своих преступлениях. К примеру, в оккупированных Донецке и Макеевке кафиры начали врать о том, что вскоре ВСУ начнут обстреливать города, хотя именно они направили свое оружие на дома гражданского населения.

Так называемая "спецоперация" России против Украины развивается так "успешно", что потери кафиров уже давно превзошли все даже самые смелые прогнозы. Вместо того чтобы прекратить утилизацию своих солдат в Украине, кафиры решили просто запретить публиковать имена тех, кто стал "хорошим россиянином".

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