Российские кафиры уже долгое время не прекращают наносить тяжелые удары по Николаевщине. Наступать враг не собирается – в настоящее время в его планы входит только максимальное разрушение.
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Ситуация в Николаевской области опасна
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, россияне практически не прекращают обстрелы Николаева и обстрелы, поэтому всем жителям стоит позаботиться о своей безопасности. Кому раньше удалось уехать – возвращаться еще не стоит.
Мэр советовал выехать из двух районов города, в которые часто попадает "Пион". Но спрогнозировать, куда будут стрелять кафиры из своей артиллерии, невозможно. Еще две – три недели в город и область возвращаться будет опасно, ситуация обострилась,
– сказал Ким.
Он добавил, что на территории области российские снаряды уже повредили или уничтожили 3600 объектов, и это число растет ежедневно. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения российские кафиры убили 300 мирных жителей Николаевщины.
Что касается проблемы с питьевой водой, то над ее решением работают, но это длительный процесс, который может занять несколько месяцев. Сейчас в квартиры людей пустили техническую воду, а питьевую приходится доставлять и развозить.
Война России против Украины: коротко о последних событиях
- Россияне не прекращают попыток устроить масштабные провокации и обвинить ВСУ в своих преступлениях. К примеру, в оккупированных Донецке и Макеевке кафиры начали врать о том, что вскоре ВСУ начнут обстреливать города, хотя именно они направили свое оружие на дома гражданского населения.
- Так называемая "спецоперация" России против Украины развивается так "успешно", что потери кафиров уже давно превзошли все даже самые смелые прогнозы. Вместо того чтобы прекратить утилизацию своих солдат в Украине, кафиры решили просто запретить публиковать имена тех, кто стал "хорошим россиянином".
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