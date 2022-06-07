Російські окупанти вже тривалий час не припиняють завдавати важких ударів по Миколаївщині. Наступати ворог не збирається – наразі в його плани входить лише максимальна руйнація.
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Ситуація у Миколаївській області небезпечна
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, росіяни практично не припиняють обстрілів Миколаєва та області, тому усім мешканцям варто потурбуватися про свою безпеку. Кому раніше вдалося виїхати – повертатися ще не варто.
Мер радив виїхати з двох районів міста, в які часто влучає "Піон". Але спрогнозувати, куди будуть стріляти окупанти зі своєї артилерії, неможливо. Ще два – три тижні у місто та область повертатися буде небезпечно, ситуація загострилася,
– сказав Кім.
Він додав, що на території області російські снаряди вже пошкодили або знищили 3600 об'єктів, і це число зростає кожного дня. Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 300 мирних мешканців Миколаївщини.
Що стосується проблеми з питною водою, то над її розв'язанням працюють, але це тривалий процес, який може зайняти кілька місяців. Зараз у помешкання людей пустили технічну воду, а питну доводиться доставляти та розвозити.
Війна Росії проти України: коротко про останні події
- Росіяни не припиняють спроб влаштувати масштабні провокації та звинуватити ЗСУ у своїх же злочинах. Наприклад, в окупованих Донецьку та Макіївці окупанти почали брехати про те, що незабаром ЗСУ почнуть обстрілювати міста, хоча саме вони скерували свою зброю на будинки цивільного населення.
- Так звана "спецоперація" Росії проти України розвивається так "успішно", що втрати окупантів вже давно перевершили усі навіть найсміливіші прогнози. Замість того, щоб припинити утилізацію своїх солдатів в Україні, окупанти вирішили просто заборонити публікувати імена тих, хто став "хорошим росіянином".
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