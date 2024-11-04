Несколько дней назад россияне заявляли о якобы оккупации Часового Яра и Торецка. Впрочем, оказалось, что это очередной фейк от захватчиков. Оба населенных пункта находятся под контролем Сил обороны. О ситуации на этом участке фронта в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОТГВ "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Есть ли продвижение в районе Торецка и Часового Яра

По словам пресс-секретаря, в районах Часового Яра и Торецка противник не постоянно накапливает технику и людей. В то же время несмотря на значительное преимущество в личном составе оккупанты не имеют продвижения на этих направлениях.

Мы можем контратаковать и отбивать некоторые позиции врага. Благодаря работе подразделений мы не даем им продвигаться,

– объяснила военная.

Противник проводит безуспешные атаки малыми штурмовыми группами. Также он каждую ночь перебрасывает живую силу на передовые позиции, готовит технику, дооснащает ее РЭБами, подвозит боекомплекты и вооружение.

К слову, военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что противнику удается продвигаться на фронте из-за четырех ключевых факторов.