Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление офицера 15-й бригады оперативного назначения НГУ Виталия Миловидова в интервью "Украинскому радио".

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Направление ударов врага

По словам военного, также тяжелые бои идут в Селидово – враг начал штурм в конце октября и использует большие резервы.

Селидово на карте:

Российская армия сконцентрировала основные усилия на захвате поселка Вишневое.

Вишневое на карте:

Количество вражеских групп не уменьшается, враг привлек большое количество резервов, направляет их одновременно с нескольких направлений, готовя заранее плацдармы для продвижения на юг и на север,

– отметил военный.

Также враг активно применяет артиллерию различного калибра и РЭБ-системы, из-за чего аэроразведчикам Сил обороны сложнее залетать на территорию, где есть оккупанты.

Атаки FPV-дронами

Россияне активно применяют FPV-дроны и пытаются пехотой штурмовать районы сосредоточения, маршруты выдвижения позиций украинских военных.

"За сутки на позиции нашего подразделения, а также смежных подразделений, выполняющих на этом направлении боевые задачи, зафиксировано 7 попыток наступлений. Они были успешно отражены", – заявил Миловидов.

По его словам, враг намерен реализовать свои стратегические цели относительно Покровска. Этот город, отметил военный, "весомый и логистически выгодный".