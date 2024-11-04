Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву офіцера 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Віталія Міловидова в інтерв'ю "Українському радіо".

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Напрямок ударів ворога

За словами військового, також важкі бої йдуть у Селидовому – ворог розпочав штурм наприкінці жовтня та використовує великі резерви.

Селидове на карті:

Російська армія сконцентрувала основні зусилля на захопленні селища Вишневе.

Вишневе на карті:

Кількість ворожих груп не зменшується, ворог залучив велику кількість резервів, спрямовує їх одночасно з кількох напрямків, готуючи заздалегідь плацдарми для просування на південь і на північ,

– зазначив військовий.

Також ворог активно застосовує артилерію різного калібру та РЕБ-системи, через що аеророзвідникам Сил оборони складніше залітати на територію, де є окупанти.

Атаки FPV-дронами

Росіяни активно застосовують FPV-дрони та намагаються піхотою штурмувати райони зосередження, маршрути висування позицій українських військових.

"За добу на позиції нашого підрозділу, а також суміжних підрозділів, які виконують на цьому напрямку бойові завдання, зафіксовано 7 спроб наступів. Їх було успішно відбито", – заявив Міловидов.

За його словами, ворог має намір реалізувати свої стратегічні цілі щодо Покровська. Це місто, зазначив військовий, "вагоме і логістично вигідне".