Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, несмотря на рекордный дефицит, у российского диктатора Владимира Путина есть возможность выделять средства на войну.

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Как отметил Гудков, речь идет о внебюджетных средствах, которые он вместе со своими приспешниками откладывал в собственный карман. Не стоит забывать и о "печатном станке".

Есть возможность начать печатать деньги. Они могут наштамповать пару триллионов без всяких драматических последствий. Плюс они могут начать ухудшать жизненные условия населения и просить экономить,

– отметил Гудков.

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По его словам, у Путина нет достаточного количества средств, чтобы долго вести войну. Но в общем, как предположил Гудков, на год боевых действий денег еще хватит.

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