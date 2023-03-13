Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, несмотря на рекордный дефицит, у российского диктатора Владимира Путина есть возможность выделять средства на войну.
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Как Россия может финансировать войну
Как отметил Гудков, речь идет о внебюджетных средствах, которые он вместе со своими приспешниками откладывал в собственный карман. Не стоит забывать и о "печатном станке".
Есть возможность начать печатать деньги. Они могут наштамповать пару триллионов без всяких драматических последствий. Плюс они могут начать ухудшать жизненные условия населения и просить экономить,
– отметил Гудков.
Есть ли у России достаточно денег, чтобы продолжать вести войну – мнение Гудкова: смотрите видео
По его словам, у Путина нет достаточного количества средств, чтобы долго вести войну. Но в общем, как предположил Гудков, на год боевых действий денег еще хватит.
Какие санкции еще можно было бы ввести против России
- Министерство иностранных дел Украины призывает ЕС ужесточить санкционную политику против России и готовить уже 11 пакет ограничений.
- Политолог Владимир Фесенко заметил – достаточно наивно полагать, что санкции заставят Россию прекратить войну против Украины. Однако они эффективны, ведь ослабляют экономику и военный потенциал оккупантов.
- По его мнению, сейчас важно перекрывать каналы обхождения санкций против России. Также следует ввести больше ограничений по атомной отрасли.