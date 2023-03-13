Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, попри рекордний дефіцит, в російського диктатора Владіміра Путіна таки є можливість виділяти кошти на війну.
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Як Росія може фінансувати війну
Як зазначив Гудков, йдеться про позабюджетні кошти, які він разом зі своїми посіпаками відкладав у власну кишеню. Не варто забувати і про "друкарський верстат".
Є можливості почати друкувати гроші. Вони можуть наштампувати пару трильйонів без жодних драматичних наслідків. Плюс вони можуть почати погіршувати життєві умови населення і просити економити,
– зазначив Гудков.
Чи має Росія достатньо грошей, щоб продовжувати вести війну – думка Гудкова: дивіться відео
За його словами, в Путіна немає достатньої кількості коштів, щоб довго вести війну. Але наявних грошей, як припустив Гудков, на рік бойових дій ще вистачить.
Які санкції ще можна було б запровадити проти Росії
- Міністерство закордонних справ України закликає ЄС посилити санкційну політику проти Росії та вже готувати 11 пакет обмежень.
- Політолог Володимир Фесенко зауважив – досить наївно думати, що санкції змусять Росію припинити війну проти України. Однак вони ефективні, адже послаблюють економіку та військовий потенціал окупантів.
- На його думку, зараз важливо перекривати канали обходження санкцій проти Росії. Також варто запровадити більше обмежень щодо атомної галузі.