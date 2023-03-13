Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, попри рекордний дефіцит, в російського диктатора Владіміра Путіна таки є можливість виділяти кошти на війну.

До теми Санкції мають працювати ефективно: які подальші кроки Заходу щодо Росії

Як Росія може фінансувати війну

Як зазначив Гудков, йдеться про позабюджетні кошти, які він разом зі своїми посіпаками відкладав у власну кишеню. Не варто забувати і про "друкарський верстат".

Є можливості почати друкувати гроші. Вони можуть наштампувати пару трильйонів без жодних драматичних наслідків. Плюс вони можуть почати погіршувати життєві умови населення і просити економити,

– зазначив Гудков.

Чи має Росія достатньо грошей, щоб продовжувати вести війну – думка Гудкова: дивіться відео

За його словами, в Путіна немає достатньої кількості коштів, щоб довго вести війну. Але наявних грошей, як припустив Гудков, на рік бойових дій ще вистачить.

Які санкції ще можна було б запровадити проти Росії