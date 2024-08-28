Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что исторически сложилось, что между армией и спецслужбами всегда есть определенная "нелюбовь". ФСБ, в частности, и работает над тем, чтобы отлавливать в армии потенциальных мятежников.

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Между ФСБ и армией есть разногласия

Как отметил Галлямов, в условиях стабильного режима разногласия между ФСБ и армией будут достаточно ограниченными. Они не будут влиять на стабильность режима. Но как только ситуация изменится, то могут начаться беспорядки.

В ситуации, при которой Путин, администрация президента, совбез, ослабевают, все меняется. Такие разногласия начинают разрывать систему. А сам конфликт становится острым,

– сказал Галлямов.

По его мнению, такие разногласия между армией, спецслужбами и вообще "верхами" способны привести к революции. В какой-то момент один из игроков может апеллировать к "народу". И тогда может произойти революция. Своеобразным примером такой ситуации был поход уничтоженного владельца "Вагнера" Евгения Пригожина.

Путин справился с этим кризисом. Не факт, что со следующим справится. На самом деле там были печальные для него последствия с точки зрения общественного мнения. В общем на любую революцию, которая проиграла, есть те, которые победили,

– заметил Галлямов.