Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, российский диктатор Владимир Путин сейчас пытается решить две проблемы – "канализировать" владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и закрыть вопрос по Шойгу.
Смотрите также Страна коричневых линий: почему Россия не вернет контроль над собственными границами
Кто может стать новым министром обороны России
Как подчеркнул Клочок, российское население и так не сильно поддерживает Шойгу. Вероятно, новым министром обороны может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Это военный, который в свое время еще работал с Борисом Ельциным и Виктором Черномырдиным, а также возглавлял службу безопасности главы правительства Виктора Зубкова в 2007 году. Также он достаточно короткое время был заместителем министра обороны Шойгу в 2015 году.
Затем он странным образом очутился в Тульской области. Понятно, что это путинский человек, выполняющий определенные задачи. Он достаточно предан. А это для Путина важная вещь. Во время обращения он несколько раз говорил о предателях,
– заметил Клочок.
Смотрите разговор с Валерием Клочком на ютубе 24 Канала
Скорее всего, процесс назначения нового министра обороны не будет длительным. Но вся эта история с колоннами "Вагнера" продемонстрировала недостатки Кремля. Оказывается, что у России есть альтернативные силы, которые способны продвигать свои решения. А одной из целей вагнеровцев было перемена министра обороны.
Мятеж от Пригожина: коротко
- Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин неоднократно "наезжал" на Сергея Шойгу. Вечером 23 мая он обвинил министерство обороны России в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев. Тогда он объявил поход на Москву.
- Утром 24 июня вагнеровцы находились в Воронеже и Ростове-на-Дону. Тогда же Владимир Путин обвинил Пригожина в предательстве. А в Москве силовики уже готовились к боям с вагнеровцами.
- Впрочем, 24 июня администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявила, что конфликт с Пригожиным удалось разрешить. В рамках договоренностей вагнеровцы остановили поход на Москву и вышли из российских городов. В ответ им пообещали амнистию. А Пригожин уехал в Беларусь.