Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, российский диктатор Владимир Путин сейчас пытается решить две проблемы – "канализировать" владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и закрыть вопрос по Шойгу.

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Кто может стать новым министром обороны России

Как подчеркнул Клочок, российское население и так не сильно поддерживает Шойгу. Вероятно, новым министром обороны может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Это военный, который в свое время еще работал с Борисом Ельциным и Виктором Черномырдиным, а также возглавлял службу безопасности главы правительства Виктора Зубкова в 2007 году. Также он достаточно короткое время был заместителем министра обороны Шойгу в 2015 году.

Затем он странным образом очутился в Тульской области. Понятно, что это путинский человек, выполняющий определенные задачи. Он достаточно предан. А это для Путина важная вещь. Во время обращения он несколько раз говорил о предателях,

– заметил Клочок.

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Скорее всего, процесс назначения нового министра обороны не будет длительным. Но вся эта история с колоннами "Вагнера" продемонстрировала недостатки Кремля. Оказывается, что у России есть альтернативные силы, которые способны продвигать свои решения. А одной из целей вагнеровцев было перемена министра обороны.

Мятеж от Пригожина: коротко