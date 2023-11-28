Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков прокомментировал 24 Каналу эту новость. Как известно, расходы на армию и военно-промышленный комплекс в России впервые достигли рекорда со времен СССР.

Читайте также Путин утвердил бюджет: расходы на армию достигли рекорда со времен СССР

"Да, это больше, чем много. <...> Теперь все деньги Путин планирует на войну", – констатировал Гудков.

Обратите внимание! Согласно новому бюджету, Россия потратит 10,775 триллиона рублей на "национальную оборону" – это 29,5% всех средств. Кроме того, еще более 3 триллионов направят на "национальную безопасность".

На самом деле Путин пытается переложить груз расходов на регионы и оккупированные территории Украины.

Раньше российские регионы всегда ходили с протянутой рукой. Этот финансовый механизм являлся одним из важнейших рычагов власти. Мол, регионы не могут выжить без центра.

Как россиянам объясняют большие расходы на войну

Чтобы тратить больше на войну, страна-агрессор сократит поддержку национальной экономики. В частности, пострадают образование и медицина, но не пропаганда – она получит 121,3 миллиарда рублей.

Объясняют это все очень просто. Страна в опасности, на нас напали, с нами сражаются, нас хотят уничтожить, все давайте на фронт, на "победу". Банальная вещь, но она, к сожалению, работает на людей без критического сознания,

– отметил Гудков.

Российскую экономику переводят на военные рельсы: смотрите видео 24 Канала

Россия готовится к затяжной войне: последние новости