Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував 24 Каналу цю новину. Як відомо, витрати на армію та оборонно-промисловий комплекс у Росії вперше сягнули рекорду з часів СРСР.

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"Так, це більш ніж багато. <...> Тепер усі гроші Путін планує на війну", – констатував Гудков.

Зверніть увагу! Згідно з новим бюджетом, Росія витратить 10,775 трильйона рублів на "національну оборону" – це 29,5% від усіх коштів. Крім того, ще понад 3 трильйони направлять на "національну безпеку".

Насправді Путін намагається перекласти тягар витрат на регіони й окуповані території України.

Раніше російські регіони завжди ходили з протягненою рукою. Цей фінансовий механізм був одним з найважливіших важелів влади. Мовляв, регіони не можуть вижити без центру.

Як росіянам пояснюють великі витрати на війну

Щоб витрачати більше на війну, країна-агресорка скоротить підтримку національної економіки. Зокрема, постраждають освіта й медицина, але не пропаганда – вона отримає 121,3 мільярда рублів.

Пояснюють це все дуже просто. Країна в небезпеці, на нас напали, з нами воюють, нас хочуть знищити, усе давайте на фронт, на "пабєду". Банальна річ, але вона, на жаль, працює на людей без критичної свідомості,

– зазначив Гудков.

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