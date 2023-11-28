Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував 24 Каналу цю новину. Як відомо, витрати на армію та оборонно-промисловий комплекс у Росії вперше сягнули рекорду з часів СРСР.
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"Так, це більш ніж багато. <...> Тепер усі гроші Путін планує на війну", – констатував Гудков.
Насправді Путін намагається перекласти тягар витрат на регіони й окуповані території України.
Раніше російські регіони завжди ходили з протягненою рукою. Цей фінансовий механізм був одним з найважливіших важелів влади. Мовляв, регіони не можуть вижити без центру.
Як росіянам пояснюють великі витрати на війну
Щоб витрачати більше на війну, країна-агресорка скоротить підтримку національної економіки. Зокрема, постраждають освіта й медицина, але не пропаганда – вона отримає 121,3 мільярда рублів.
Пояснюють це все дуже просто. Країна в небезпеці, на нас напали, з нами воюють, нас хочуть знищити, усе давайте на фронт, на "пабєду". Банальна річ, але вона, на жаль, працює на людей без критичної свідомості,
– зазначив Гудков.
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- До слова, очільник російського МЗС Сергій Лавров виступив проти будь-якої паузи у війні проти України. Аналітики ISW вважають, що це свідчить про відсутність чітко сформульованих військових цілей у країни-агресорки.