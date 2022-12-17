Видео распространили российские телеграммы-каналы. Белгородский Дед Мороз рассказал, что лучшего транспорта не нашел.
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На поляне сидели оккупанты
Во время праздничного выступления для местных детей Дед Мороз рассказал, почему выбрал именно такой транспорт. Он заявил, что у него сломались сани, а в лесу он встретил оккупантов, ссудивших ему БТР.
В Белгород посетил Дед Мороз: смотрите видео
Также в сети распространили видео, как Дед Мороз ездил по бронетехнике по улицам Белгорода. Теперь у жителей города точно появилось новогоднее настроение и, вероятно, они уже готовы к праздничным фейерверкам в виде "хлопка".
Что происходит в Белгороде: последние новости
- В Белгородской области россияне в панике продолжают возводить свою "защитную линию". Говорят, что вроде бы жителям региона угрожает какая-то опасность.
- Губернатор Гладков похвастался строительством "засечной линии" из бетонных пирамидок и окопов в Белгородской области. Заявил, что работы по укреплению области производятся в соответствии с ранее утвержденным графиком.
- Кстати, недавно на пресс-конференции российский губернатор заявил, что регион готовится ко "всем возможным сценариям". Похоже, что паника у кафиров только нарастает.
- Кроме того, на Белгородщине даже организовали так называемую "народную дружину". Российские добровольцы вроде бы будут патрулировать улицы, тушить пожары и главное – "охранять инфраструктуру".