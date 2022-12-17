Відео поширили російські телеграм-канали. Бєлгородський Дід Мороз розповів, що кращого транспорту не знайшов.
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На поляні сиділи окупанти
Під час святкового виступу для місцевих дітлахів Дід Мороз розповів, чому обрав саме такий транспорт. Він заявив, що у нього поламались сани, а в лісі він зустрів окупантів, які позичили йому БТР.
До Бєлгорода завітав Дід Мороз: дивіться відео
Також у мережі поширили відео, як Дід Мороз їздив на бронетехніці по вулицях Бєлгорода. Тепер у жителів міста точно з'явився новорічний настрій і, ймовірно, вони вже готові до святкових феєрверків у вигляді "бавовни".
Що відбувається в Бєлгороді: останні новини
- На Бєлгородщині росіяни в паніці продовжують зводити свою "захисну лінію". Кажуть, що начебто жителям регіону загрожує якась небезпека.
- Губернатор Гладков похизувався будівництвом "засічної лінії" з бетонних пірамідок та окопів на Бєлгородщині. Заявив, що роботи з укріплення області проводять відповідно до раніше затвердженого графіка.
- До речі, нещодавно на пресконференції російський губернатор заявив, що регіон готується до "всіх можливих сценаріїв". Схоже, що паніка в окупантів лише наростає.
- Крім того, на Бєлгородщині навіть організували так звану "народну дружину". Російські добровольці начебто будуть патрулювати вулиці,гасити пожежі та головне, – "охороняти інфраструктуру".