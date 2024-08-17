Даже несмотря на гуманитарную помощь от ВСУ местные не отказываются от "удовольствия". Они охотно обследуют, что осталось в ближайших маркетах.

Смотрите также Подают как стихийное бедствие: Путин прибегнул к странной стратегии реагирования на Курск, – Bloomberg

Мародерство в Судже

Жители Суджа продолжают наслаждаться эпохой "бесплатного" шопинга после того, как значительное количество россиян эвакуировалось из города. Пока магазины стоят без хозяев, некоторые женщины решили "приватизировать" все, что плохо лежит – даже "мочегонное".

Россияне "обследуют" магазины в Судже: смотрите видео

Интересно, что россияне в ответ на вопрос, оскорбляют ли их Вооруженные Силы, решительно отрицают это. Зато местные охотно жалуются на российскую власть, которая бросила жителей на произвол судьбы. Поэтому целые корзины из "Пятерочки" направляются в дома тех, кто не успел эвакуироваться из-за халатности россиян.

Прогулка местных с полными тележками товаров: смотрите видео

Ранее ведущая 24 Канала со ссылкой на военных рассказывала, что гражданское население в Курской области напугано, общается неохотно и прячется по подвалам. В то же время они разочарованы действиями властей. А российские военные, которые бежали из Курской области, грабили местное население, отбирали машины, другое имущество