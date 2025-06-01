Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

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Ситуация на Сумщине

Россияне продолжают осуществлять штурмы позиций Сил обороны на границе Сумщины.

К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской общин, непростая, потому что враг продолжает давить,

– рассказал он.

По его словам, захватчики продолжают свои действия, применяя пехотные группы – малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили уже собственно боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно по территории Украины.

Это уже продолжается определенное время. Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию мероприятия малых штурмовых групп, в частности это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка,

– отметил Демченко.