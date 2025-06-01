Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка під час телемарафону.

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Ситуація на Сумщині

Росіяни продовжують здійснювати штурми позицій Сил оборони на кордоні Сумщини.

На жаль, ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути,

– розповів він.

За його словами, загарбники продовжують свої дії, застосовуючи піхотні групи – малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили вже власне бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території України.

Це вже триває певний час. Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп, зокрема це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка,

– зазначив Демченко.