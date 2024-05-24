В четверг утром Китай окружил Тайвань военно-морскими кораблями и военными самолетами. Учения начались через три дня после того, как новый президент острова Лай Цзин-де вступил в должность и произнес инаугурационную речь.

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Что известно о китайских учениях вблизи Тайваня

Учения проходят в Тайваньском проливе, а также на севере, юге и востоке острова, и в районах вокруг островов Цзиньмэнь, Мацу, Уцю и Дунъинь, которые находятся под управлением Тайбэя.

Министерство обороны Тайбэя заявило в четверг, что китайские военные подошли к главному острову Тайваня на расстояние менее 24 морских миль.

Когда учения под кодовым названием "Объединенный меч-2024А" уже начались, Китай заявил, что они станут "жестким наказанием за сепаратистские действия сил "независимости Тайваня"".

Очередные учения являются частью кампании запугивания, которое только усиливается со стороны Китая. Ли Си, представитель командования восточного театра военных действий Народно-освободительной армии, заявил, что китайские военные проверяют "возможность совместного захвата власти, совместных ударов и контроля за ключевыми территориями".

Китай агрессивно угрожает Тайваню

Китай неоднократно называл нового президента Тайваня "опасным сепаратистом", который принесет на остров "войну и упадок". Зато Лай во время своей речи в четверг заявил, что он "будет стоять на передовой", чтобы защитить свой дом.

Пекин был возмущен его инаугурационной речью. В частности представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь выступил в четверг с предупреждением, заявив, что "Силы независимости Тайваня останутся с разбитыми головами и пролитой кровью" после столкновения с Пекином.

Также представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил в пятницу, что Лай "серьезно бросил вызов принципу одного Китая" и якобы подталкивает остров к "опасной ситуации войны и опасности".

Каждый раз, когда "независимость Тайваня" провоцирует нас, мы будем продвигать наши контрмеры на шаг дальше, пока не будет достигнуто полное воссоединение родины,

– сказал он.

Государственная телекомпания CCTV сообщила, что китайские моряки обратились к своим тайваньским коллегам на море, предостерегая их от сопротивления.

Также китайские военные опубликовали графике, как их ракеты падают на ключевые цели на севере, юге и востоке острова, заявляя, что это "перережет кровеносные сосуды для независимости Тайваня".

Береговая охрана Тайбэя сообщила в пятницу, что четыре судна китайской коллеги вошли в "запретные воды" двух тайваньских островов, а два других, находящихся вблизи, оказали поддержку. Суда покинули территорию около 9 утра (01:00 по Гринвичу).

Это восьмой раз в этом месяце корабли китайской береговой охраны заходят в запретные воды,

– заявили в береговой охране Тайбэя.

В ведомстве призвали Китай "проявить сдержанность и немедленно прекратить свое иррациональное поведение".