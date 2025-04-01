Там ситуация с украинскими позициями и расположением сил очень хаотичная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Многочисленная фиксация врага: в DeepState рассказали о ситуации в Разливе в Донецкой области

Какова ситуация в Торецке

DeepState цитирует одного из бойцов, который держит оборону в Торецке.

Он отметил отсутствие возможности передвигаться пешком от позиций к позициям из-за открытой местности и близости к россиянам, а также невозможность применения полноценной близкой поддержки украинских военных техникой. Причина – интенсивность вражеских дронов

"У врага отсутствуют противотанковые средства, но большое количество FPV", – объяснил военный.

Кроме этого, он отметил, что четкой линии фронта на этом отрезке фронта нет – там "винегрет".

Также, по его словам, количество российских штурмовиков равноценно украинской обороне, а, возможно, и больше, и врагу удается приблизиться вплотную к позициям ВСУ.

Также осуществляется давление на Пантелеймоновку в зоне ответственности определенной бригады ТрО, которую враг за последние дни, фактически, оккупировал и продолжает попытки развивать успех в направлении Валентиновки. Противник подошел к селу вплотную и пытается закрепляться на окраинах,

– отметили в DeepState.

Аналитики добавили, что сейчас там проводятся стабилизационные мероприятия и уже были "осуществлены соответствующие правильные меры".