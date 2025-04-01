Там ситуація з українськими позиціями і розташуванням сил дуже хаотична. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.
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Яка ситуація у Торецьку
DeepState цитує одного із бійців, який тримає оборону у Торецьку.
Він наголосив на відсутності можливості пересуватися пішки від позицій до позицій через відкриту місцевість та близькість до росіян, а також на неможливе застосування повноцінної близької підтримки українських військових технікою. Причина – інтенсивність ворожих дронів
"У ворога відсутні протитанкові засоби, але велика кількість FPV", – пояснив військовий.
Окрім цього, він зауважив, що чіткої лінії фронту на цьому відрізку фронту немає – там "вінегрет".
Також, за його словами, кількість російських штурмовиків рівноцінна українській обороні, а, можливо, й більша, і ворогу вдається наблизитися впритул до позицій ЗСУ.
Також здійснюється тиск на Пантелеймонівку в зоні відповідальності певної бригади ТрО, яку ворог за останні дні, фактично, окупував і продовжує спроби розвивати успіх в напрямку Валентинівки. Противник підійшов до села впритул і намагається закріплюватися на околицях,
– зауважили у DeepState.
Аналітики додали, що наразі там проводяться стабілізаційні заходи та уже були "здійснені відповідні правильні заходи".