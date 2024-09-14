Об этом 24 Каналу рассказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий, заметив, что в свое время российские оккупанты осуществляли лобовые штурмы на Угледар. И ничего им не удавалось. Все такие штурмы завершали уничтоженными россиянами в полях.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Дикий, оккупанты поняли, что не смогут напрямую захватить Угледар. Теперь они пробуют осуществить там полуокружение.

Каждый раз, когда до них доходит, что что-то не берется "в лоб", то они начинают пробовать делать клещи с двух сторон. Так хотят создать полуокружение. Тогда командование выбирает: либо продолжать боевые действия и рисковать полным окружением, или отходить. Обычно обе стороны в этой войне выбирают отход,

– сказал Дикий.

Когда намерения оккупантов достаточно очевидны, то находятся силы и средства, чтобы прекратить их продвижение. Так же произошло и на Покровском направлении, где удалось более-менее стабилизировать ситуацию. Есть надежда, что Украине хватит резервов, чтобы погасить наступление оккупантов возле Угледара.

Мы в той стадии войны, когда у обеих сторон сильный дефицит резервов. У россиян еще полгода назад его не было, а сейчас есть. У нас дефицит резервов образовался за полтора года проваленной мобилизации. И только недавно ситуация начала исправляться,

– подчеркнул Дикий.