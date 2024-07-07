Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что в школах школьный год 2024 начнется быстрее, а власть уже подготовила городские программы с грантами. Кроме этого, важна постоянная работа медицинских учреждений и оффлайн обучение для школьников.

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Подготовка Львова к сложной зиме

По словам городского головы Львова, украинцы имеют опыт прошлого года и понимают, что Россия атакует энергетику. Именно поэтому стоит рассматривать самые сложные сценарии.

Мы должны готовиться к сложной зиме,

– подчеркнул Садовый.

Именно поэтому учебный год в школах начнется быстрее, с 19 августа, чтобы дети гарантированно первую половину года были за партами.

Городской голова Львова рассказал о городских программах, по которым, если жители города хотят приобрести дополнительные генераторы, аккумуляторы или солнечные батареи, могут получить грант до 200 тысяч гривен, бизнес – до 300 тысяч гривен.

Подобная программа работала в прошлых годах, сотни предпринимателей воспользовались такой возможностью. Когда нет света, генераторы гудят и экономика работает. Это важно, чтобы платились налоги, чтобы люди получали заработную плату,

– отметил Садовый.

Малый и средний бизнес имеют возможность обращаться к городской власти для компенсации до 50% средств для обеспечения электроэнергии.

Сегодня украинские государственные банки будут иметь возможность кредитовать под программы 3-5-7%, то есть долговременные займы. Благодаря им можно будет обновить оборудование.

В общем городские власти Львова имеет задачу систематизировать все программы, чтобы дать ответ для бизнеса, как и куда двигаться. Также в городских ЦНАПах будут работать справочные сервисы.

Сейчас среди жителей города популярны газовые генераторы и аккумуляторные батареи, ведь генераторы не будут работать 24 часа в сутки. Все решения, которые должны быть акцентированы Правительством должны быть быстро согласованы для использования инноваций и перестройки энергетики.

Таким образом мы будем иметь энергетику гораздо лучшего качества, чем она была до этого,

– подчеркнул городской голова Львова.

Все руководители Осбб должны осознать сложность ситуации. В свое время было выстроено альтернативную систему подачи электроснабжения ко всем помповых станций водоканала, чтобы иметь воду бесперебойно, даже, когда есть проблемы с энергетикой. Однако поставки, при таких обстоятельствах. возможно с 1 до 5 этажей.

Если есть подкачивающие станции, надо, чтобы они гарантированно работали. Руководители Осбб это знают. Также есть возможность получать тепло при отсутствии централизованного отопления,

– отметил городской голова Львова.

Работа учреждений зимой

Каждая медицинская коммунальное учреждение имеет категорийность по электроснабжению, основную и резервную дизель генерацию. Такая же ситуация с отоплением, ведь есть центральное и твердотопливные котлы. Все учреждения и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города имеют соответствующие мощности для работы.

Относительно школ, важным является оффлайн обучение. Если же будут массированные атаки по объектам инфраструктуры и сильное похолодание, то школы могут превратиться в пункты обогрева.

Дай Бог, чтобы это был только сценарный план. Однако я бы хотел, чтобы каждый украинский город имел вариант А, Б и С,

– добавил Садовый.

Нужно рассчитывать только на себя

По словам Садового, город, в первую очередь, акцентирует на помощи от партнеров для реабилитации раненых. По энергетике, то Львов получил поддержку генераторами от США.

Но нельзя надеяться на кого-то, надо переосмыслить все самостоятельно по утеплению, надо экономить электроснабжение,

– объяснил городской голова Львова.