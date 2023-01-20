Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, чтобы продвигаться на линии фронта врагу требуются дополнительные ресурсы.
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Кто на самом деле воюет против ВСУ
Александр Коваленко подчеркнул, что ситуация под Бахмутом все еще остается сложной.
"Россияне сконцентрировали большое количество сил и средств именно в этой локации", – отметил он.
По его словам, в ближайшее время группа тех войск, которые находятся на Востоке, изменятся. Раньше позиции там в первую очередь занимала частная военная компания "Вагнера" и ее наемники, корпуса так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Сейчас мы там можем видеть подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии, 106-й воздушно-десантной дивизии,
– рассказал Коваленко.
По мнению обозревателя, ситуация в корне изменится.
"Российские регулярные войска начинают занимать там все большие и большие позиции", – объяснил он.
Коваленко добавил, что поскольку монополию на Бахмутском плацдарме имел именно ППК "Вагнера", то, вероятно, в ближайшее время именно регулярные военные могут взять командование на этом направлении.
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Что ожидает российских военных
Военно-политический обозреватель отметил, что, несмотря на это, ситуация россиян довольно невыгодна.
"Они сейчас уперлись в наши линии обороны, которые находятся к западу от Соледара. Но линии обороны эти они не могут пройти, не имея достаточного ресурса", – пояснил он.
По словам Коваленко, Соледар не придает им какого-либо стратегического значения и преимущества.
Фактически для того, чтобы более мощное развитие событий на Бахмутском плацдарме россиянам нужно дополнить свои ресурсы 30 батальонно тактическими группами в ближайшее время, чтобы как-то продолжать наступательные действия.
Но этих 30 батальонно тактических групп на сегодняшний день у них нет, с помощью которых они могли бы сконцентрировать, усилить свой ресурс,
– подчеркнул Коваленко.
Обозреватель объяснил, что у России всего 32 БТГ, но они недоукомплектованы. Некоторые из них даже не боеспособны фактически. Так что россияне ожидают подкрепления.
"Это будет некая условная оперативная пауза", – рассказал он.
По его словам, продолжаться это может примерно две недели или немного больше.
Новые оборонные рубежи ВСУ возле Бахмута: что известно
- Украинские военные ломают планы противника на захват Бахмута и Соледара. Британская разведка обнародовала информацию о ситуации на Бахмутском направлении, где говорилось, что ВСУ установили новые оборонительные рубежи к западу от Бахмута.
- Оккупанты продолжают бить по Бахмуту из артиллерии. Кроме того, они опрокинули огромное количество сил на это направление, чтобы захватить его.
- В британской разведке также отметили, что ВСУ покинули Соледарь. Однако Генштаб не подтверждает это заявление. Более того, украинские защитники недавно приземлили там российский штурмовик Су-25.