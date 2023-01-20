Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, щоб просуватися на лінії фронту ворогу потрібні додаткові ресурси.

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Олександр Коваленко наголосив, що ситуація під Бахмутом все ще залишається складною.

"Росіяни сконцентрували велику кількість сил та засобів саме в цій локації", – зауважив він.

За його словами, найближчим часом група тих військ, які перебувають на Сході, зміниться. Раніше позиції там першочергово займала приватна військова компанія "Вагнера" та її найманці, корпуси так званих "ЛНР" та "ДНР".

Зараз ми там можемо бачити підрозділи 7-ої десантно-штурмової дивізії, 106-ої повітряно-десантної дивізії,

– розказав Коваленко.

На думку оглядача, ситуація докорінно зміниться.

"Російські регулярні війська починають займати там все більші і більші позиції", – пояснив він.

Коваленко додав, що оскільки монополію на Бахмутському плацдармі мав саме ПВК "Вагнера", то ймовірно у найближчий час саме регулярні військові можуть взяти командування на цьому напрямку.

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Що очікує на російських військових

Військово-політичний оглядач зауважив, що попри це ситуація росіян доволі невигідна.

"Вони зараз вперлися в наші лінії оборони, які перебувають на заході від Соледару. Та лінії оборони ці вони не можуть пройти, не маючи достатнього ресурсу", – пояснив він.

За словами Коваленка, Соледар не надає їм якогось стратегічного значення та переваги.

Фактично для того, щоб мати більш потужний розвиток подій на Бахмутському плацдармі росіянам треба доповнити свої ресурси 30 батальйонно тактичними групами найближчим часом, щоб якось продовжувати наступальні дії.

Але цих 30 батальйонно тактичних груп на сьогодні у них немає, за допомогою яких вони могли б сконцентрувати, підсилити свій ресурс,

– наголосив Коваленко.

Оглядач пояснив, що Росія всього має 32 БТГ, але вони недоукомплектовані. Деякі з них навіть не боєздатні фактично. Тож росіяни очікують підкріплення.

"Це буде така собі умовна оперативна пауза", – розказав він.

За його словами, тривати це може приблизно два тижні чи трохи більше.

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