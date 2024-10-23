Оккупанты хотят продвинуться в направлении Константиновки. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что враг уже перебросил туда свои резервы.

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Где россияне давят возле Часового Яра

Военный эксперт объяснил, что микрорайон Канал возле Часового Яра был рубежом обороны. Российским войскам удалось его перейти южнее города.

Это не вклинивание в Часов Яр непосредственно в оборону. Это южнее, в сторону Константиновки, вдоль трассы туда от Бахмута,

– отметил Свитан.

Военный эксперт отметил, что городу пока ничего не угрожает. Зато южнее Часового Яра россияне, перебросив резервы, могут активизироваться.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

К слову, представитель 24 ОМБр Андрей Полухин рассказал, что оккупанты использовали изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти Канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации. Все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать россиян в том квадрате, где он сейчас заблокирован.

В то же время Аналитик издания Юлиан Рьопке написал об активных попытках врага захватить Часов Яр и о том, что им уже удалось прорвать оборону. Этот факт пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова не подтвердила. По ее словам, противник использует тактику малых штурмовых групп, которые заходят за канал. Украинские силы быстро отражают такие атаки, отбрасывая российские подразделения назад.