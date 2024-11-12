Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Кураховской городской военной администрации Романа Падуна в эфире "Суспільне. Студия". При этом, из-за российских обстрелов осмотреть повреждения гидротехнического сооружения не удалось.

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Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет,

– отметил Роман Падун.

Он отметил, что оккупанты пытались повредили плотину в течение 3-х месяцев. По мнению руководителя администрации, несмотря на разрушение, вся вода из водохранилища не вытечет.

"Вероятно, она частично повреждена, один из шлюзов. Потому что враг на протяжении последних трех месяцев пытался попасть в дамбу КАБами. Дамба построена таким образом, что все зеркало водоема не может слиться. Есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", – объяснил Роман Пудун.