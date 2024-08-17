Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заметив, что враг полностью изменил тактические черты техники. Между тем операция в Курской области заставила россиян перебросить туда свои силы вместо Покровского направления.

Какие есть угрозы для Покровска

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, несмотря на скопление вражеских сил и резервов на Покровском направлении, продвижения россиян незначительны. Обычно днем россияне продвигаются вперед на 100 – 200 метров, редко 500, поэтому 10 километров является большим расстоянием.

Это говорю не для того, чтобы успокоить, а чтобы снять панические настроения,

– отметил Тимочко.

По эвакуации населения, этим занимаются органы гражданской власти и ГСЧС. Как только есть угроза городу, что он может стать прифронтовым, тогда проводится добровольная эвакуация. Если же есть угроза захода вражеских войск в населенный пункт – принудительная эвакуация детей с семьями.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что если бы не ситуация на Курщине, Россия бы использовала все свои силы и средства на Покровском направлении. Именно к таким боям, которые там сейчас происходят, страна-агрессор адаптировала свою армию.

Россияне изменили тактико-технические характеристики техники. Например, танки не прикрывают огнем пехоту, а являются бронированными транспортными средствами.

Танк есть не для того, чтобы он эффективно воевал, а для того, чтобы он завел "мяса", выгрузил и не был уничтожен беспилотником. Они сделали под это логистику и эшелонированность подвоза резервов,

– объяснил Тимочко.