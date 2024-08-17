Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що ворог повністю змінив тактичні риси техніки. Тимчасом операція в Курській області змусила росіян перекинути туди свої сили замість Покровського напрямку.

Які є загрози для Покровська

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, попри скупчення ворожих сил та резервів на Покровському напрямку, просування росіян незначні. Зазвичай вдень росіяни просуваються вперед на 100 – 200 метрів, рідко 500, тому 10 кілометрів є великою відстанню.

Це говорю не для того, щоб заспокоїти, а щоб зняти панічні настрої,

– зауважив Тимочко.

Щодо евакуації населення, цим займаються органи цивільної влади та ДСНС. Як тільки є загроза місту, що воно може стати прифронтовим, тоді проводиться добровільна евакуація. Якщо ж є загроза заходу ворожих військ в населений пункт – примусова евакуація дітей з сім'ями.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Голова Ради резервістів Сухопутних військ наголосив, що якби не ситуація на Курщині, Росія б використовувала всі свої сили та засоби на Покровському напрямку. Саме до таких боїв, які там зараз відбуваються, країна-агресорка адаптувала свою армію.

Росіяни змінили тактико-технічні характеристики техніки. Наприклад, танки не прикривають вогнем піхоту, а є броньованими транспортними засобами.

Танк є не для того, щоб він ефективно воював, а для того, щоб він завів "м'яса", вигрузив і не був знищений безпілотником. Вони зробили під це логістику та ешелонованість підвозу резервів,

– пояснив Тимочко.