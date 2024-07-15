Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что в Урожайном нет зданий, которые бы россияне могли использовать для позиций. Россияне давят на этом направлении для дальнейшего наступления.

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Что происходит в Урожайном

Коваленко рассказал, что россияне на этом направлении имеют продвижение. Само село Урожайное полностью уничтожено. Именно потому, что россияне в последнее время интенсивно его уничтожали артиллерией и не только, там не осталось ни одного дома, который можно было бы использовать для позиции или укрытия.

Большая часть Урожайного не пригодна для того, чтобы там были закреплены подразделения врага,

– отметил военно-политический обозреватель.

Поэтому часть села является серой зоной, южная часть захвачена врагом, северная же часть под контролем ВСУ.

Село Урожайное в Донецкой области: смотрите на карте

Обратите внимание! Интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине DeepStateMap обозначает село Урожайное Донецкой области как захваченное россиянами.

У россиян стоит задача до конца июля 2024 года продвинуться не только в районе сел Урожайное и Старомайорское, но и в целом создать условия для будущего наступления на Времовском направлении. Эту территорию ВСУ вернули в ходе контрнаступления 2023 года, оккупанты пытаются снова ее захватить.