Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, ВСУ удалось уничтожить вражескую пусковую установку С-300 под Бердянском.

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Хорошо насыпали под Бердянском и Энергодаром

Как рассказал корреспондент, за минувшие сутки Вооруженным Силам Украины удалось разгромить колонну оккупантов под Бердянском. Также точные попадания были и под Токмаком.

Есть неподтвержденная информация от никопольцев об ударах по оккупантам под Энергодаром. Там удалось уничтожить три огневых позиции врага, установки РСЗО "Град", "Ураган", гаубицу Д-30 и две машины с боекомплектом.

Оккупанты стреляют не из самого Энергодара, а выезжают в окрестные села, чтобы сделать залпы. Минувшим вечером они около 22:00 ударили в сторону Никополя. Около полуночи ВСУ ответили. Впоследствии оккупанты снова попали в одну из общин под Никополем. Там десятки разрушенных домов и перебитое электричество и газ,

– отметил корреспондент.

Кроме того, подтверждена информация, что под Мелитополем удалось накрыть штаб российских оккупантов. Они разместили его в церкви недалеко от города.

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Добавим, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 9 ноября захватчики потеряли 77 950 живой силы. А за прошедшие сутки еще 780 оккупантов поехали на "концерт к Кобзону".

Также уже удалось уничтожить 2 801 вражеский танк, 5 666 боевых бронированных машин, 1 802 артиллерийские системы, 393 единицы реактивных систем залпового огня, 205 средств ПВО, 278 самолетов и 260 вертолетов. Больше статистики смотрите по ссылке.