К счастью, к тушению допустили пожарных. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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Что происходит на станции

Там идет бой, сообщают, что на станцию ворвались кадыровцы и хотят ее захватить, чтобы Путин мог шантажировать Европу.

МАГАТЭ уже связывается с руководством нашего государства, чтобы прояснить ситуацию.

Спасатели уверяют, что противопожарное состояние на ЗАЭС находится в пределах нормы. Возгорание произошло за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе.

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