Определенная динамика на Запорожском направлении может быть, однако у врага пока нет возможностей масштабировать штурмы. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

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Враг получил дополнительный ресурс

Владислав Селезнев считает, что захватчики, которые действуют на Запорожском направлении, получили дополнительный ресурс. Потому что не зря враг так упорно пытался вытеснить украинские Силы обороны из Угледара.

Важно! 2 октября 2024 года Силы обороны получили официальный приказ выйти из Угледара из-за угрозы окружения. Целью является сохранение личного состава и боевой техники, а также занятие позиций для ведения дальнейших действий.

До этого ВСУ имели возможность с помощью артиллерии держать под огневым контролем железнодорожную станцию Волноваха. Это означает, что враг серьезно использовал сеть железнодорожного сообщения, чтобы поставлять грузы военного значения для оккупантов, которое действуют не только в Донецкой области, но и на Юге Запорожской области.

Сейчас украинские Силы обороны отошли. Соответственно мы не имеем возможности держать под артиллерийским огневым контролем сеть железнодорожного сообщения. Крайне сложно помешать интенсификации поставок вооружения и военной техники, боеприпасов для группировки войск, которая действует на Юге Запорожской и Юге Херсонской областей. Поэтому вполне вероятно, что бои могут серьезно активизироваться,

– объяснил он.

Однако россияне несут очень серьезные потери. Для того, чтобы атаковать настолько масштабно, нужно огромное количество ресурсов. Сейчас в открытых источниках нет информации о больших перемещениях сил и средств именно на Юге Украины.

"Наоборот – несколько самолетов военно-транспортной авиации российской армии осуществили переброску десантников на территорию Курщины с Юга Запорожской области. Вероятнее всего, определенная динамика на поле боя будет иметь место. А относительно масштабирования думаю, что пока у россиян нет таких возможностей", – подчеркнул военный эксперт.

Обратите внимание! Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что россияне планируют активизировать штурмы на Запорожском направлении. Враг хочет выйти на админграницы Донецкой области, а также оккупировать Запорожье.