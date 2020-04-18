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      Ситуация на Донбассе: что известно о провокации российских боевиков

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      На передовой готовятся к празднику. .Защитники Новозвановки знают уже по опыту добытого на фронте, что в Пасху можно ожидать обострения ситуации. Подробнее – узнавали корреспонденты 24 канала.

      На передову армійцям привезли освячені паски. Великодні смаколики тут єдине, що нагадує про свято. Біля Новозванівки, попри домовленості, ворожа зброя не мовчить.

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      За даними розвідки, за дотриманням режиму перемир’я українською стороною в окупованому Калиновому уважно спостерігають пропагандистські ЗМІ. На меті – зафіксувати порушення, тому окупанти усіляко провокують.

      Щоб викликати вогонь, щоб спровокувати. Щоб потім в російській пресі висвітлити всі ці дії, що це все Збройні Сили України. А вони "білі та пухнасті",
      – заявив військовослужбовець ЗСУ Сергій.

      У випадках загрози життю, зброя українських захисників теж не мовчить. "Приходиться в крайньому разі давати відповідь, щоб просто хлопці повернулися додому живими", – додав військовослужбовець ЗСУ Ахмед.


      Військовий Ахмед / Скриншот з відео

      Армієць з позивним "Ахмед" родом з Криму. Коли півострів анексували, з авіації, де служив до війни, перевівся в піхоту. Прагне метр за метром повертати рідну землю під контроль України.

      Це словами не описати. Просто серце краялося. І виникло одразу бажання іти на фронт,
      – пояснив військовослужбовець ЗСУ Ахмед.

      Українське військо на фронті веде стабілізаційні дії. Для армійців головне не допусти ворожого прориву та вижити. Для цього, попри свята, працюють лопатами та кирками. Чим глибші укріплення, тим надійніші. Поспішають, бо у Великдень чекають загострення.

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Украина – Россия Война на Донбассе
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