Украинские защитники отправили на лечение не менее 2 российских наемников: подробности

Сутки на Донбассе для украинских военных были неспокойными. Позиции защитников враг обстрелял 5 раз. В ход шли запрещенные минскими соглашениями минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Несмотря на провокации противника, защитники смогли дать достойный отпор.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази порушив режим тиші. Про це інформують у штабі ООС.

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Де було неспокійно:

Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Поблизу Опитного противник з напрямку Веселого застосував автоматичні станкові гранатомети.

Біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог випустив 4 міни калібру 120 міліметрів по українських позиціях поруч з Південним.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Минулої доби наші захисники активно діяли в обороні та дали ворожим підрозділам рішучу відсіч. Злочинні спроби збройних формувань Росії будь-яким чином загострити ситуацію в районі проведення операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу ООС за допомогою штатного озброєння,

– запевняють у штабі.

За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військові відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше 2 російських найманців.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу