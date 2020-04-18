Украинские защитники отправили на лечение не менее 2 российских наемников: подробности
Сутки на Донбассе для украинских военных были неспокойными. Позиции защитников враг обстрелял 5 раз. В ход шли запрещенные минскими соглашениями минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Несмотря на провокации противника, защитники смогли дать достойный отпор.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази порушив режим тиші. Про це інформують у штабі ООС.
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Де було неспокійно:
- Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
- Поблизу Опитного противник з напрямку Веселого застосував автоматичні станкові гранатомети.
- Біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог випустив 4 міни калібру 120 міліметрів по українських позиціях поруч з Південним.
Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
Минулої доби наші захисники активно діяли в обороні та дали ворожим підрозділам рішучу відсіч. Злочинні спроби збройних формувань Росії будь-яким чином загострити ситуацію в районі проведення операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу ООС за допомогою штатного озброєння,
– запевняють у штабі.
За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військові відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше 2 російських найманців.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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