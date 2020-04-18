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      Українські захисники відправили на лікування щонайменше 2 російських найманців: подробиці

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

      Доба на Донбасі для українських військових була неспокійної. Позиції оборонців ворог обстріляв 5 разів. В хід йшли заборонені мінськими угодами міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Попри провокації противника, захисники змогли дати гідну відсіч.

      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази порушив режим тиші. Про це інформують у штабі ООС.

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      Де було неспокійно:

      • Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
      • Поблизу Опитного противник з напрямку Веселого застосував автоматичні станкові гранатомети.
      • Біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.
      • У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог випустив 4 міни калібру 120 міліметрів по українських позиціях поруч з Південним.

      Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

      Минулої доби наші захисники активно діяли в обороні та дали ворожим підрозділам рішучу відсіч. Злочинні спроби збройних формувань Росії будь-яким чином загострити ситуацію в районі проведення операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу ООС за допомогою штатного озброєння,
      – запевняють у штабі.

      За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військові відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше 2 російських найманців.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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