Українські захисники відправили на лікування щонайменше 2 російських найманців: подробиці
Доба на Донбасі для українських військових була неспокійної. Позиції оборонців ворог обстріляв 5 разів. В хід йшли заборонені мінськими угодами міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Попри провокації противника, захисники змогли дати гідну відсіч.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази порушив режим тиші. Про це інформують у штабі ООС.
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Де було неспокійно:
- Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
- Поблизу Опитного противник з напрямку Веселого застосував автоматичні станкові гранатомети.
- Біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог випустив 4 міни калібру 120 міліметрів по українських позиціях поруч з Південним.
Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
Минулої доби наші захисники активно діяли в обороні та дали ворожим підрозділам рішучу відсіч. Злочинні спроби збройних формувань Росії будь-яким чином загострити ситуацію в районі проведення операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу ООС за допомогою штатного озброєння,
– запевняють у штабі.
За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військові відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше 2 російських найманців.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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