Ситуация на дорогах Украины 9 марта: мокро, местами снег и гололедица

Несмотря на довольно теплую погоду, ситуация на автодорогах Украины государственного значения заставляет водителей осторожнее вести себя на дороге. Ведь на части путей до сих пор возможна гололедица, а в некоторых регионах – туман.

По данным "Укравтодора", осадки в виде небольшого дождя наблюдаются в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях. В Черкасской, Киевской, Хмельницкой, Одесской, Херсонской областях – туман.

Читайте также: Прогноз погоды на 9 марта: на севере и востоке – холодно, на остальную Украину пришла весна

Покрытие на автодорогах государственного значения в Черниговской области местами заснеженное; в Луганской области – местами гололедица, в остальных областях – мокро.

На большинстве перевалочных участках дорог без осадков, лишь на Яблунецком и Торунском перевалах небольшой дождь. Температура воздуха колеблется от -2 до +2 градусов. Состояние покрытия на перевальных участках мокрое.

На протяжении дня 9 марта по Украине местами туман. Ночью на дорогах гололедица.