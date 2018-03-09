Ситуація на дорогах України 9 березня: мокро, місцями сніг та ожеледиця
Попри доволі теплу погоду, ситуація на автодорогах України державного значення змушує водіїв обережніше поводитися на дорозі. Адже на частині шляхів досі можлива ожеледиця, а в деяких регіонах – туман.
За даними "Укравтодору", опади у вигляді невеликого дощу спостерігаються у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях. У Черкаській, Київській, Хмельницькій, Одеській, Херсонській областях – туман.
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Покриття на автодорогах державного значення в Чернігівській області місцями засніжене; у Луганській області – місцями ожеледиця, в решті областей мокре.
На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Яблунецькому та Торунському перевалах невеликий дощ. Температура повітря коливається від -2 до +2 градусів. Стан покриття на перевальних ділянках мокре.
Протягом 9 березня по Україні місцями туман. Вночі на дорогах ожеледиця.
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