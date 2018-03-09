Прогноз погоди на 9 березня: на півночі та сході – холодно, на решту України прийшла весна
Погода у п'ятницю, 9 березня, в Україні буде з невеликими опадами (дощ, мокрий сніг, мряка), щоправда вони не будуть затяжними, чи тотальними, а чергуватимуться із проясненнями.
Як пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, також очікуються тумани та ожеледь.
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"Температура повітря потішить на Заході та Півдні України – вдень +5 – +12 градусів, а у Криму стовпчики термометрів показуватимуть аж до +14 градусів. На решті території – 0 – +4 градуси. У Києві 9-го березня, на день народження Тараса Григоровича, вранці буде без опадів, вдень та ввечері набіжать вологі хмари. І хоча зараз спостерігається хмарна волога погода, все одно діло йде до вищих градусів, до справжнього тепла, до коханої весни", – підкреслює фахівець.
Крім того, вона попередила про штормовий вітер, який буде більше схожим на ураганний, оскільки його швидкість сягатиме до 15-20 метрів за секунду.
За інформацією Українського гідрометцентру опади очікуються лише на Правобережній Україні та на сході, натомість у центрі та на півдні буде сонячно.
Щодо температури повітря, то на півдні та заході синоптики прогнозують 7-9 градусів тепла, а в центрі – +3 – +5 градусів.
Дещо холодніше, як переконують фахівці, буде на півночі – 0 – +2, хоча на Чернігівщині взагалі очікується від’ємна температура – -1. Не тепліше буде на Сумщині, Харківщині та Полтавщині – в середньому тут також прогнозується -1 градус.
В решті ж областей сходу стовпчики термометрів піднімуться до 3 – 4 градусів вище нуля, а в Києві спостерігатиметься +1 – +3.
Прогноз погоди на п'ятницю, 9 березня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +7…+9
Рівне – +6…+8
Житомир – +4…+6
Вінниця – +6…+8
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +2…+4
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – -1…+1
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – -1…+1
Київ – +1…+3
Прогноз погоди в Україні на 9 березня від Укргідрометцентру
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