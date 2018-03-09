Прогноз погоды на 9 марта: на севере и востоке – холодно, на остальную Украину пришла весна

Погода в пятницу, 9 марта, в Украине будет с небольшими осадками (дождь, мокрый снег, морось), правда, они не будут затяжными, или тотальными, а будут чередоваться с прояснениями.

Как пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, также ожидаются туманы и гололед.

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"Температура воздуха порадует на Западе и Юге Украины – днем +5 – +12 градусов, а в Крыму столбики термометров будут показывать до +14 градусов. На остальной территории – 0 – +4 градуса. В Киеве 9-го марта, в день рождения Тараса Григорьевича, утром будет без осадков, днем и вечером набегут влажные облака. И хотя сейчас наблюдается облачная влажная погода, все равно дело идет к более высоким градусам, к настоящему теплу, к любимой весне", – подчеркивает специалист.

Кроме того, она предупредила о штормовом ветре, который будет больше походить на ураганный, поскольку его скорость будет достигать 15-20 метров за секунду.

По информации Украинского гидрометцентра, осадки ожидаются лишь в Правобережной Украине и на востоке, в центре и на юге будет солнечно.

Что касается температуры воздуха, то на юге и западе синоптики прогнозируют 7-9 градусов тепла, а в центре– +3 – +5 градусов.

Несколько холоднее, как убеждают специалисты, будет на севере– 0 – +2 хотя на Черниговщине вообще ожидается отрицательная температура – -1. Не теплее будет на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине – в среднем здесь также прогнозируется -1 градус.

В остальных же областях востока столбики термометров поднимутся до 3 – 4 градусов выше нуля, а в Киеве будет наблюдаться +1 – +3.

Прогноз погоды на пятницу, 9 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +4...+6

Винница – +6...+8

Одесса – +5...+7

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0...-2

Полтава – -1...+1

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3



Прогноз погоды в Украине на 9 марта от Укргидрометцентра