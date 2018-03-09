Прогноз погоды на 9 марта: на севере и востоке – холодно, на остальную Украину пришла весна
Погода в пятницу, 9 марта, в Украине будет с небольшими осадками (дождь, мокрый снег, морось), правда, они не будут затяжными, или тотальными, а будут чередоваться с прояснениями.
Как пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, также ожидаются туманы и гололед.
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"Температура воздуха порадует на Западе и Юге Украины – днем +5 – +12 градусов, а в Крыму столбики термометров будут показывать до +14 градусов. На остальной территории – 0 – +4 градуса. В Киеве 9-го марта, в день рождения Тараса Григорьевича, утром будет без осадков, днем и вечером набегут влажные облака. И хотя сейчас наблюдается облачная влажная погода, все равно дело идет к более высоким градусам, к настоящему теплу, к любимой весне", – подчеркивает специалист.
Кроме того, она предупредила о штормовом ветре, который будет больше походить на ураганный, поскольку его скорость будет достигать 15-20 метров за секунду.
По информации Украинского гидрометцентра, осадки ожидаются лишь в Правобережной Украине и на востоке, в центре и на юге будет солнечно.
Что касается температуры воздуха, то на юге и западе синоптики прогнозируют 7-9 градусов тепла, а в центре– +3 – +5 градусов.
Несколько холоднее, как убеждают специалисты, будет на севере– 0 – +2 хотя на Черниговщине вообще ожидается отрицательная температура – -1. Не теплее будет на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине – в среднем здесь также прогнозируется -1 градус.
В остальных же областях востока столбики термометров поднимутся до 3 – 4 градусов выше нуля, а в Киеве будет наблюдаться +1 – +3.
Прогноз погоды на пятницу, 9 марта, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +7...+9
Ровно – +6...+8
Житомир – +4...+6
Винница – +6...+8
Одесса – +5...+7
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0...-2
Полтава – -1...+1
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – -1...+1
Киев – +1...+3
Прогноз погоды в Украине на 9 марта от Укргидрометцентра