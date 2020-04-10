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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ситуация с гривной, популярные онлайн-сервисы среди украинцев – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 10 апреля – несмотря на предусмотренный экономический кризис, гривна способна удержаться на уровне 27-28 за доллар. Панические настроения у украинцев прошли и национальная валюта стабилизировалась. В период карантина на 75% возросло пользование сервисами для медитации, в 6 раз – онлайн-платформами для самообразования, скачивания компьютерных игр – 60%.

      Также в выпуске:

      Если карантин продлится до конца мая, то 45% компаний по всей стране потеряют более 60% своего дохода. Еще 38% сомневаются, что они смогут продержаться два месяца. Возможно, уже в мае им придется закрыть бизнес.  

      На этой неделе министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство планирует потратить 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и на преодоление последствий карантина для экономики.

      За время карантина Украина вошла в топ-20 стран, где женщины больше смотрят фильмы для взрослых.

       

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Карантин в Украине 2020 Гривна Гуд найт Юкрейн
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