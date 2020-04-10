Ситуація з гривнею, популярні онлайн-сервіси серед українців – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 10 квітня – попри передбачену економічну кризу, гривня цілком здатна втриматися на рівні 27-28 за долар. Панічні настрої в українців уже минули, тож національна валюта стабілізувалась. У період карантину на 75% серед українців зросло користування сервісами для медитації, у 6 разів – онлайн-платформами для самоосвіти, скачування комп'ютерних ігор – на 60%.

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Якщо карантин триватиме до кінця травня, то 45% компаній по всій країні втратять більше 60% свого доходу. Ще 38% сумніваються, що вони зможуть протриматись два місяці. Можливо, вже у травні їм доведеться закрити бізнес.

Цього тижня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд планує витратити 2,5 мільярди доларів на боротьбу з коронавірусом і на подолання наслідків карантину для економіки.

За час карантину Україна увійшла у топ-20 країн, де жінки найбільше дивляться фільми для дорослих.